/ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.! ಕೇವಲ 20-22 ರೂ.ಗೆ ಇಂಧನ

Methanon Fuel : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ಅಸ್ಸಾಂ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 700 ಟನ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಗಳು, ಬಸ್ಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಹಡಗುಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರೀ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ: ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಮೆಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ವೇಳೆ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್' ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮೆಥನಾಲ್ ಇಂಧನದಲ್ಲೇ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಬಳಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು: ಮೆಥನಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪಕರಣಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರಗಳು, ನದಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಹಡಗುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ನಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ 'ಐಸೊ-ಬ್ಯುಟನಾಲ್' ಕೂಡ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಸೊ-ಬ್ಯುಟನಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಲಾಭ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೆಥನಾಲ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿಯೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿದಿರು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮೆಥನಾಲ್, ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಐಸೊ-ಬ್ಯುಟನಾಲ್ ಇಂಧನಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡೀಸೆಲ್ಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜಲ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಸಿರು ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರದತ್ತ ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿದೆ.