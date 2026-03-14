ವಾಹನ ಸವಾರರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಟೋಲ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ!

ಸದ್ಯ 3,000 ರೂ ಇರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ದರವನ್ನು ₹3,075 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಕೇವಲ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 14, 2026, 07:32 AM IST
ಮಂಗಳ-ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ! ಹಣದ ಮಳೆ..
camera icon10
mars moon conjunction 2026
ಮಂಗಳ-ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ! ಹಣದ ಮಳೆ..
ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ!.. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Agnisakshi comeback
ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ!.. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. 10ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬರೀ ₹70,000! ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ತಜ್ಞರು..
camera icon6
Gold price
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. 10ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬರೀ ₹70,000! ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ತಜ್ಞರು..
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ... ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೀರಿ!
camera icon6
Vastu plants to avoid
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ... ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೀರಿ!
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಹೌದು ಈಗ  2026-27ರ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಟೋಲ್ ಪಾಸ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 3,000 ರೂ ಇರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ದರವನ್ನು ₹3,075 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಕೇವಲ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

3,075 ರೂ ಮೊತ್ತದ ಪಾಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ 200 ಟೋಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ  200 ಬಾರಿ ಟೋಲ್ ದಾಟಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಅವಧಿ ಅಂದೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಈಗ ಈ ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು NHAI ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಆಯ್ತು.. ಈಗ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು?

ಈಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಟೋಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೆದ್ದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್‌ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ..! ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಡೆಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಿ

ಟೋಲ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೂಡ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು:

1. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಕ್ರಿಯ FASTag ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
2. NHAI ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
3. 'Annual Pass' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
4. ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಪಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಐಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
 

