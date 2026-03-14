ವಾಹನ ಸವಾರರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಟೋಲ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ!

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಹೌದು ಈಗ 2026-27ರ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಟೋಲ್ ಪಾಸ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 3,000 ರೂ ಇರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ದರವನ್ನು ₹3,075 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಕೇವಲ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
3,075 ರೂ ಮೊತ್ತದ ಪಾಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ 200 ಟೋಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ 200 ಬಾರಿ ಟೋಲ್ ದಾಟಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಅವಧಿ ಅಂದೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಈಗ ಈ ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು NHAI ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಟೋಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಟೋಲ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೂಡ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು:
1. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಕ್ರಿಯ FASTag ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
2. NHAI ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
3. 'Annual Pass' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
4. ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಪಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಐಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.