/ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇದ್ಯಾ? ಇಲ್ವಾ? ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ!

School Holiday: ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ (Shri Krishna Janmashtami) ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊತ್ತಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾಳೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (September) ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳ ( (Festival) ತಿಂಗಳೂ ಶ್ರಾವಣ (Shravana) ಹಾಗೂ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾಗರಪಂಚಮಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ (Shri Krishna Janmashtami), ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ (Ganesh Chaturthi) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಈ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಗಪಂಚಮಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖುಷಿಪಡುವ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ ನಾಳೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ (School Holiday) ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಕಾರಣ ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಶಾಲಾ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ರಜೆ ಘೋಷಿಸದ ಹೊರತು ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಾಲಾ ಮುಚ್ಚುವ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ, ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ, ಭೂಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.
ನಾಳೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2026 ರಂದು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇದೆಯೇ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆಚರಣೆಗಳು, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಾಲಾ ಮುಚ್ಚುವ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ, ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ, ಭೂಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಶಾಲಾ ರಜೆ
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಳೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಭಾರೀ ಅಥವಾ ಅತಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಲಾ ರಜೆಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ಜಲಾವೃತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ.ರಾಜ್ಯವು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ದುರ್ಬಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ ರಜೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.ಭೂಕುಸಿತ, ರಸ್ತೆ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಿಂದ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.