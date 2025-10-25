English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಭಾರತದ ಈ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ರೆ ನೀವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು! ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಭಾರತದ ಈ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ರೆ ನೀವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು! ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ

Richest states of India : ಈ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸೇವಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ. ಜನರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಈ ಟಾಪ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾದಂತೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 25, 2025, 04:54 PM IST
    • ಈ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸೇವಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ.
    • ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ.
    • ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾಗರಿಕರ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು.? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Trending Photos

ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
camera icon6
Gajakesari Yoga
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
ಧಿಡೀರ್‌ 8,455 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ..
camera icon7
Diwali boom
ಧಿಡೀರ್‌ 8,455 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ..
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
camera icon7
Da hike in karnataka latest news
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
camera icon4
Mercury-Mars conjunction
ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
ಭಾರತದ ಈ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ರೆ ನೀವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು! ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ

Indian Richest states : ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಖ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸೇವಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಜನರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  ಭಾರತದ ಅಗ್ರ 6 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾಗರಿಕರ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು.? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂತೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಆರ್ಯನ್ ಗವಿ ಸ್ವಾಮಿ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ : ಪರ್ವತಮಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ತ್ವರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎರಡು ಬಲವಾದ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿವೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹1,63,465 ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ₹13,622. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಯು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿಸಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ : ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಅನ್ನು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಗರದ ಬಲದ ಮೇಲೆ, ರಾಜ್ಯವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 2024-25 ರಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹1,76,678 ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ₹14,690 ಆಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭೀಮಾ ಆರ್ಮಿ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆಗೆ ಇದ್ಯಾ? ಪ್ರತಾಪ್‌ ಸಿಂಹ ಪ್ರಶ್ನೆ

ತೆಲಂಗಾಣ : ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಹಬ್‌ನಿಂದಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೇವಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ನಾಗರಿಕರ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹1,87,912 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ₹15.66 ಆಗಿದೆ.

ಹರಿಯಾಣ : ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಹರಿಯಾಣ. 2024–25ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ 3ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹1,94,285 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ₹16,190 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು : ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡು ದೇಶದ 2ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು. ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣವು ರಾಜ್ಯದ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1,96,309 ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹16,360 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʼಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿʼ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಪುತ್ರನಿಂದಲೇ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ

ಕರ್ನಾಟಕ : ಕರ್ನಾಟಕವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. 2024–25 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಐಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗರಿಕರ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹2,04,605 ​​ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹17,050 ಆಗಿದೆ. ಐಟಿ, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕೇವಲ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Richest States of IndiaKarnataka top richest stateper capita income Indiaeconomic growth statesIndian economy 2025

Trending News