ಭಾರತದ ಈ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ರೆ ನೀವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು! ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ

Indian Richest states : ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಖ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸೇವಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಜನರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಗ್ರ 6 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾಗರಿಕರ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು.? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ : ಪರ್ವತಮಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ತ್ವರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎರಡು ಬಲವಾದ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿವೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹1,63,465 ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ₹13,622. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಯು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿಸಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ : ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಅನ್ನು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಗರದ ಬಲದ ಮೇಲೆ, ರಾಜ್ಯವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 2024-25 ರಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹1,76,678 ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ₹14,690 ಆಗಿತ್ತು.
ತೆಲಂಗಾಣ : ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಹಬ್ನಿಂದಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೇವಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ನಾಗರಿಕರ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹1,87,912 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ₹15.66 ಆಗಿದೆ.
ಹರಿಯಾಣ : ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಹರಿಯಾಣ. 2024–25ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ 3ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫರಿದಾಬಾದ್ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹1,94,285 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ₹16,190 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು : ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡು ದೇಶದ 2ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು. ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣವು ರಾಜ್ಯದ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1,96,309 ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹16,360 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ : ಕರ್ನಾಟಕವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. 2024–25 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಐಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗರಿಕರ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹2,04,605 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹17,050 ಆಗಿದೆ. ಐಟಿ, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕೇವಲ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.