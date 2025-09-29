English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ.? ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಏಕೈಕ ದೇಶವಿದು.

toughest religious fast: ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವೂ ಉಪವಾಸದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಒಂದು ಉಪವಾಸವಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನೂ ಸಹ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 29, 2025, 05:41 PM IST
  • ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪವಾಸವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಸ್ತು, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ
  • ಈ ಉಪವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ.? ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಏಕೈಕ ದೇಶವಿದು.

toughest religious fast: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಉಪವಾಸದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಉಪವಾಸವೆಂದರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ “ಸಂತರ” ಅಥವಾ “ಸಲ್ಲೇಖನ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಚರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಲ್ಲೇಖನ / ಸಂತರ ಉಪವಾಸ: ಏನು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ?
ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅಪಾರ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಉಪವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, 68 ದಿನಗಳಿಂದ 423 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂತಹ ಉಪವಾಸ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ; ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಏಕೆ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಉಪವಾಸವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಲೌಕಿಕ ಆಸೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಹ ಅಗತ್ಯ.
ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು.
ದೈಹಿಕ ದುರ್ಬಲತೆ, ನೋವು, ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಬೇಕು.
ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯ.

ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರ ಉಪವಾಸಗಳು
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ: “ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ” – ಇಡೀ ದಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು.
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ: ಕಪ್ಪು ಉಪವಾಸ – ದಿನವಿಡೀ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ.
ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮ: “ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್” – 25 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲದೆ.
ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ: ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ – 20–21 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಉಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ.
ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು: ತುಕ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಸಮಾಧಿ – ದೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಮರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಜೈನ್, ಬೌದ್ಧ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗಳು ವಿವಿಧ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ವಾರ, ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಹೊರತಾಗಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಸಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪವಾಸವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಸ್ತು, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸಲ್ಲೇಖನ / ಸಂತರ ಉಪವಾಸ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೀವ್ರತೆಯುಳ್ಳ ಉಪವಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
 

