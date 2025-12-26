ವ್ರತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ.. ಗಂಡಂದಿರನ್ನ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದೇ ಹಬ್ಬ.. ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ದತಿಯಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿಯಿದು

Dewas village: ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ನಾಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಆಚರಣೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದೇವಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ರತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ದೇವಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಗಂಗೌರ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬದ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ‘ಜುಲ್ ಮುರಿಯುವ’ ಪದ್ಧತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಎತ್ತರದ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಮರದ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪುರುಷರು ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುರಾಣಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಟದ ವೇಳೆ ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದನ್ನು ಅಪಶಕುನವೆಂದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ದೇವಾಸ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.