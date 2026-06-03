Train 4 hours late couple receives 69000 in compensation:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲು ವಿಳಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾದ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೈಲು ತಡವಾದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲು ವಿಳಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾದ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೈಲು ವಿಳಂಬವಾದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ರೈಲು ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ವಿಮಾನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ದಂಪತಿಗಳು ರೈಲ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಕೋಟಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನಿತಾ ರಾಣಾ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ತಿರುವನಂತಪುರಂಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ 33,929 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಕೋಟಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರೈಲು ಸಮಯವು ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇತ್ತು.
ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:40 ಕ್ಕೆ ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ವಿಮಾನ ಸಂಜೆ 6:05 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ರೈಲು 4 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಸಂಜೆ 4:50 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿತು. ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅವರ ವಿಮಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಟಿತ್ತು.ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು,ನಂತರ ದಂಪತಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಂಗಬೇಕಾಯಿತು. ವಸತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವರೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮರುದಿನ ಅವರು ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್ಗಿಂತ 72,930 ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು.
ಈ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮೊದಲು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಕೋಟಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ರೈಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ವಿವರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗವು ಈ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗವು ದಂಪತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ರೈಲ್ವೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರಕ್ಕೆ ರೂ. 39,001, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಾತನೆಗೆ ರೂ. 20,000, ವಸತಿಗೆ ರೂ. 5,000 ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ರೂ. 5,000 ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ರೂ. 69,001 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ರೈಲ್ವೆ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ರೈಲು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಸರಳ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಿಂತ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ರೈಲು ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ತೀರ್ಪು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.