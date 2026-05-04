Tamilnadu Assembly Election Result 2026: ತಮಿಳು ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಷಿಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಗುಲ್ಲು ಎದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Amid Tamil Nadu results Trisha Krishna's Visit Tirupati Tirumala: Sparks TVK Success Rumors: ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ .ಅದರ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಲವರ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಟನೆಯ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಲವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಇಂಥ ಗಾಸಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಆಗಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಆಗಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವದಂತಿಗೆ ರಕ್ಕಪುಕ್ಕಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಈ ಬಾರಿಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ವಿಜಯ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮಡದಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿರೋಧಿಗಳು ತ್ರಿಶಾ ವಿಷಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರ್ನಲ್ಲಿ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಅಧೀರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಅನ್ನು ಚೂ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿತು. ಅದೇ ವೇಳೆ ತ್ರಿಶಾ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಘಾಸಿಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪುಕಾರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿಯೇ ತ್ರಿಶಾ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಭಕ್ತಿಯೋ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೋ?
ಇಂದು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನೆದುರು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಾದ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಫಲಿತಾಂಶದ ವೇಳೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಳಿ ಹೋಗಿರುವುದು ಪ್ರಿಯಕರ ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾದ. ಯಾವುದು ಒಂದೋ ನಿಜ ಇರಬಹುದು ಎರಡೂ ನಿಜ ಇರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ 234 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷ ಎಐಡಿಎಂಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನೂತನ ಪಕ್ಷ ಟಿವಿಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ? ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಟಿವಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.