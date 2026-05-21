Tirupati Update: ಕಲಿಯುಗ ವೈಕುಂಠ, ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಟಿಟಿಡಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿತ ಸೇವಾ ಟಿಕೆಟ್, 300 ರೂ. ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Tirupati Darshan Ticket: ಕಲಿಯುಗದ ವೈಕುಂಠ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ (Tirupati Timmappa Darshan) ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನದ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ವೈಕುಂಠನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿ ಸದಾ ಏನಾದರೊಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (TTD) ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೇ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಅರ್ಜಿತ ಸೇವೆ, ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೋಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೇ 18, 2026 ರಂದು ಟಿಟಿಡಿ, ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ದಿನ, ಯಾವ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಇಂದು (ಮೇ, 21) ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ:
ಟಿಟಿಡಿ ಮೇ 21 ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಊಂಜಲ್ ಸೇವೆ, ಅರ್ಜಿತ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ, ಸಹಸ್ರದೀಪಲಂಕಾರ ಸೇವೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಪವಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಟಿಕೆಟ್:
ಅಲ್ಲದೇ, ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪವಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಟಿಡಿ ಅಂಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಟೋಕನ್:
ಮೇ 23 ರಂದು, ಟಿಟಿಡಿ ಅಂಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಟೋಕನ್ಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಟಾವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 23ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ದಿನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ವೃದ್ಧರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್:
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವ 300 ರೂ.ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ ದರ್ಶನ (SSD) ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮೇ 25 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಸತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೋಟಾವನ್ನು ಅದೇ ದಿನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿ: http:/ttdevasthanams.ap.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಇನ್ನು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.