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ತಿರುಪತಿ ಭಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ..! ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಂಚನೆ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ.. TTD ಎಚ್ಚರಿಕೆ..!

TTD Website : ಟಿಟಿಡಿ (TTD) ಹೆಸರು, ಲೋಗೋ ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ತಿರುಮಲ ದರ್ಶನ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಬಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 14, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:25 PM IST
ತಿರುಪತಿ ಭಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ..! ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಂಚನೆ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ.. TTD ಎಚ್ಚರಿಕೆ..!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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