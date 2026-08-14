/ತಿರುಪತಿ ಭಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ..! ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಂಚನೆ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ.. TTD ಎಚ್ಚರಿಕೆ..!

ತಿರುಪತಿ: ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನ, ಅರ್ಜಿತ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುಟಗಳ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ ಎಸಗುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಟಿಟಿಡಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಲೋಗೋ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಂದ ಹಣ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಆಕರ್ಷಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ ಯುಆರ್ಎಲ್ಗಳನ್ನು (URL) ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುಕಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಒಟಿಪಿ (OTP) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಟಿಟಿಡಿ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಕಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 259 ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿಟಿಡಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ, ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಕ್ತರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆ ಬಳಸಿ: ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಟಿಟಿಡಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಿ.
ಲೋಗೋ ನಂಬದಿರಿ: ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಟಿಟಿಡಿ ಲೋಗೋ ಇರುವುದರಿಂದ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ವಿಳಾಸವನ್ನು (URL) ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಸಣ್ಣದೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಭಕ್ತರ ಶ್ರಮದ ಹಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.