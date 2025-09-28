ವಿಜಯ್‌ ರ್ಯಾಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌.! ತಾಯಿ-ಮಗು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಣಹೋಮ

TVK rally stamepe video : ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರ ಶನಿವಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ರ್ಯಾಲಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಈ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 95 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡು ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಗುಡಿಸಲಿನ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು.
ರ್ಯಾಲಿ ಆಯೋಜಕರು ಸುಮಾರು 10,000 ಜನರಿಗೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ 27,000 ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ (ಪ್ರಭಾರ) ಜಿ. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ಟಿವಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಜನರು ಸೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ವಿಜಯ್ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಕಾಲ್ತುಳಿತ : ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ವಿಜಯ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ರ್ಯಾಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಂಜೆ 7:40 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜನಸಮೂಹವು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಹೇಳಿದರು. ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? : ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದರು.
ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ 500 ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು : ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಎಡಿಜಿಪಿ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಐರಾವತಮ್, 3 ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್, 2 ಡಿಐಜಿಗಳು, 10 ಎಸ್ಪಿಗಳು ಮತ್ತು 2000 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಮಧ್ಯ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಚಿವ ಎಂ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.