TVK Vijay : ಇಡೀ ದೇಶವೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ.. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ TVK ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಕೋಟೆಯನ್ನೇ ಬಗ್ಗು ಬಡಿದಿದ್ದಾರೆ.. ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ 'ದಳಪತಿ' ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 'ಅಧಿಪತಿ'ಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.. ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರಾ ದಳಪತಿ.. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ..
Thalapathy Vijay : ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ... ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ರೆ.. ಸಿಂಹ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ.. ಅದು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಚುಣಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ನಟ ವಿಜಯ್.. ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಒಂಟಿಯಾದರೂ ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.. ವಿಜಯ್ ನುಡಿದ ಈ ಮಾತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಜವಾಗಿದೆ.. ಮುಂದೆ ದ್ರಾವಿಡ ನೆಲ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ದಳಪತಿಯೇ ಕಿಂಗ್..
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೇ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆಡಳಿತರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಕೋಟೆಯನ್ನೇ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರೋ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ತಮಿಳುಗರು ಚಿತ್ರನಟರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಗೆಲುವೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಮುಂದೆ AIADMK ಹಾಗೂ DMK ಪಕ್ಷಗಳು ಧೂಳಿಪಟವಾಗಿವೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ..
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ ಕೋಟೆಗಳು ಈಗ ಧೂಳೀಪಟವಾಗಿದ್ದು, ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ TVK ಪಕ್ಷವು ಚೊಚ್ಚಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ 74ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. AIADMK 51ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ..ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ 109 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು?
1] ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
2] ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಆಕರ್ಷಕ ಯೋಜನೆ
3] ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಭರವಸೆ
4] ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಉಚಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಭರವಸೆ
5] ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ
ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗ ಜಪ್ರಿಯತೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ ಸೆಳೆಯಲು ಆಕರ್ಷಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಘೋಷಣೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಭರಸವೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಬಡಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಉಚಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಭರವಸೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ರು
ಡಿಎಂಕೆ ಸೋಲಿಗೆ 5 ಕಾರಣಗಳೇನು?
1] ಡಿಎಂಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತಗಳು ಸೆಳೆದ TVK
2] ಸಚಿವರ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ
3] ಉದಯನಿಧಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆ
4] ರೈತರ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ
5] ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಶೇಕಡ 20ರಷ್ಟು ಡಿಎಂಕೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು. ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳ ಮತಗಳು ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿವೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳು ಈಡೇರದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಎಂಕೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ರೈತರ ಮತಗಳು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಡಿಎಂಕೆ ಕೇವಲ 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಉತ್ತರ ಚೆನ್ನೈನ ಕೊಳತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿ.ಎಸ್.ಬಾಬು ವಿರುದ್ಧ 8 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರಿಂದ ಸೋಲುಂಡಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಆರ್ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅಂದವರಿಗೆ, ತಾವೇ ಕಿಂಗ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 'ದಳಪತಿ' ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.