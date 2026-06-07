ಭುವನೇಶ್ವರ: ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಂಧಮಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲಿಗುಡದ ಐಟಿಡಿಎ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬೈಕುಂಠ ನಾಥ್ ಬೆಹೆರಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಒಡಿಶಾ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಭುವನೇಶ್ವರದ ವಿಶೇಷ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ವಾರಂಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವೇ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ, ಬಾಲಸೋರ್, ಜಾಜ್ಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಲಿಗುಡದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪುರ, ಸೈಲಶ್ರೀ ವಿಹಾರ್, ಕಾನನ್ ವಿಹಾರ್, ಧರ್ಮಸಾಲ ಹಾಗೂ ಬರಿಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 5 ಬೃಹತ್ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರದ ನೀಲಾದ್ರಿ ವಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 10,500 ಚದರ ಅಡಿಯ 4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಟ್ಟಡವೂ ಸೇರಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಭುವನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜಾಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭುವನೇಶ್ವರದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 7 ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಜ್ಪುರ ಹಾಗೂ ಬರಿಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಭೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು (ಸೈಟ್ಗಳು) ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
#WATCH | Odisha: Odisha Vigilance is conducting simultaneous searches at multiple locations following allegations that Baikuntha Nath Behera, Assistant Executive Engineer at ITDA, Baliguda, possesses assets disproportionate to his known sources of income. During the ongoing… pic.twitter.com/v6zFdEKbvw
— ANI (@ANI) June 6, 2026
ಮನೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೋಧದ ವೇಳೆ 2.66 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕರ್ಗಳಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳು, ಅಂಚೆ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೈಕುಂಠ ನಾಥ್ ಬೆಹೆರಾ ಅವರು 1999 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6,000 ರೂ. ಮಾಸಿಕ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಸಂಬಳದ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಗದನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.