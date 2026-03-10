English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಮೋದಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಇರಾನ್‌-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ.! ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮದಲ್ಲ.. ಹೇಳಿದ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

ಮೋದಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಇರಾನ್‌-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ.! ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮದಲ್ಲ.. ಹೇಳಿದ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

UAE Ambassador on Modi : ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳಾದ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದರ ನಡುವೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದ ನಡುವೆ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಂತಿವೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 10, 2026, 05:28 PM IST
    • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.
    • ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಂತಿವೆ..

Trending Photos

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ.. T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚುಂಬನ!
camera icon7
ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ.. T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚುಂಬನ!
8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಯುಗಾದಿಗೆ ಸಿಹಿ.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
DA hike
8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಯುಗಾದಿಗೆ ಸಿಹಿ.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಹೆಂಡತಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಗರಂ.. ಲವರ್‌ ಜೊತೆ ಮೈದಾನದ ಸ್ಟೇಜ್‌ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್!
camera icon6
ಹೆಂಡತಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಗರಂ.. ಲವರ್‌ ಜೊತೆ ಮೈದಾನದ ಸ್ಟೇಜ್‌ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್!
EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಂತಹ ಇಪಿಎಫ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ
camera icon6
EPFO New Rules
EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಂತಹ ಇಪಿಎಫ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ
ಮೋದಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಇರಾನ್‌-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ.! ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮದಲ್ಲ.. ಹೇಳಿದ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

Middle East conflict : ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ರಾಯಭಾರಿ ಹುಸೇನ್ ಹಸನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಎರಡರೊಂದಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂದು ಮಿರ್ಚಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಯುಎಇ ರಾಯಭಾರಿ ಹುಸೇನ್ ಹಸನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮೋದಿಯವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ.. 50KM ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆ!

ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಕತಾರ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮಿರ್ಜಾ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಯುಎಇ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧವು ತನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾಡಲಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರತ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಯುಎಇ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ತಟಸ್ಥ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಎಂದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈತರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಮಾರ್ಚ್‌ 13 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ 2000 ರೂ., ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 

ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚಬಹಾರ್ ಬಂದರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯದದ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನೆರೆಯ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುಎಇ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ 'ದೊಡ್ಡಣ್ಣ'ನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ..

ಯುದ್ಧ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮೋದಿ..? : ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧವು ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸರ್ವಾನುಮತದ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 'ಒಂದು ಕರೆ'ಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ?.. ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IranWorld WarUAE AmbassadormodiMiddle East Conflict

Trending News