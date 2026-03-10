ಮೋದಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಇರಾನ್‌-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ.! ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮದಲ್ಲ.. ಹೇಳಿದ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

Middle East conflict : ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ರಾಯಭಾರಿ ಹುಸೇನ್ ಹಸನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಎರಡರೊಂದಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂದು ಮಿರ್ಚಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಯುಎಇ ರಾಯಭಾರಿ ಹುಸೇನ್ ಹಸನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮೋದಿಯವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು.
ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಕತಾರ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮಿರ್ಜಾ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಯುಎಇ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧವು ತನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾಡಲಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರತ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಯುಎಇ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ತಟಸ್ಥ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಎಂದರು..
ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚಬಹಾರ್ ಬಂದರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯದದ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನೆರೆಯ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುಎಇ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ 'ದೊಡ್ಡಣ್ಣ'ನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಯುದ್ಧ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮೋದಿ..? : ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧವು ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸರ್ವಾನುಮತದ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 'ಒಂದು ಕರೆ'ಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ?.. ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..