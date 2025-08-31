ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಿಸಲು ಯುಐಡಿಎಐ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ.. ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ...!

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದು ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾಲ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದರೇನು?
5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ 'ಬಾಲ್ ಆಧಾರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ (ಬೆರಳಚ್ಚು, ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನವೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯ ಯಾಕೆ?
ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (UIDAI) ಪ್ರಕಾರ, ಮಗು 5 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಬೆರಳಚ್ಚು, ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 7 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ನವೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ನವೀಕರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. UIDAI ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ನವೀಕರಣ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿದೆ.
ನವೀಕರಣ ಹೇಗೆ ?
- ಉಚಿತ ನವೀಕರಣ ಅವಕಾಶ: 5 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, 100 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು?: ಶಾಲೆಗಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. UIDAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ (https://uidai.gov.in) ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
- ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು:
- ಮಗುವಿನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಐಡಿ
- ಪೋಷಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಮಗುವಿನ ಬೆರಳಚ್ಚು, ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನವೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
ನವೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, UIDAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, 'ಆಧಾರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ದಾಖಲಾತಿ ID ಬಳಸಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣವು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲಿಕ ನವೀಕರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿ. ಇಂದೇ UIDAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಹತ್ತಿರದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ನವೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ!