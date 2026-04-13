ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೊರಟ ರೈಲು: ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಉಮಾ ಭಾರತಿ ಗರಂ..!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಝಾನ್ಸಿ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಮೇಲ್ ರೈಲು ಹತ್ತಬೇಕಿದ್ದ ಉಮಾ ಭಾರತಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 13, 2026, 08:44 AM IST
ಝಾನ್ಸಿ: ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಡುತ್ತಿರುವ ಹೈರಾಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಉಮಾ ಭಾರತಿ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಝಾನ್ಸಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಝಾನ್ಸಿ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಮೇಲ್ ರೈಲು ಹತ್ತಬೇಕಿದ್ದ ಉಮಾ ಭಾರತಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 4ಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ.

ರೈಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಹೊರಟಿದೆ.ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೈಲು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹ್ಯಾಂಡ್-ಕಾರ್ಟ್ (ಕೈಗಾಡಿ) ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಉಮಾ ಭಾರತಿ ಅವರು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೈಲು ಚಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಯಾರೋ ತುರ್ತು ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಎಳೆದ ಕಾರಣ ಅವರು ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಈಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಉಮಾ ಭಾರತಿ"ಈ ಘಟನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು  ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ, ಆದರೆ ಅಂಗವಿಕಲರು, ವೃದ್ಧರು, ಭಾರವಾದ ಸಾಮಾನು ಹೊತ್ತವರು ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ತಾಯಂದಿರ ಗತಿಯೇನು? ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಝಾನ್ಸಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿರುವ ಅವರು, ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ಝಾನ್ಸಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಇಂತಹ ಅಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಿನ ಈ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

