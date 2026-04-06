ರನೌಟ್‌ ಸಂಬಂಧ ಅಂಪೈರ್‌ ಜೊತೆ ಗಲಾಟೆ.. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಇರಿದು ಜೀವ ತೆಗೆದೇ ಬಿಟ್ಟ ಕಿರಾತಕ..!

Umpire attacked in Visakhapatnam: ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ರನೌಟ್ಗಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾದವೂ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಣ್ಣ ವಿವಾದಿಂದ 21 ವರ್ಷದ ಅಜಿತ್ ಬಾಬು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿವಾದದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಇರಿದು ಜೀವ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜಿತ್ ಬಾಬು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಬುಡುಮುರಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ರನ್ ಔಟ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿದ್ದ, ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾಂತ ಕಿಶೋರ್ (26) ಎಂಬವನು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿಂದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಿಶೋರ್ ರನೌಟ್ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆದ ಅಜಿತ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಬುಡುಮುರಿ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದನು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಜಿತ್ ಬಾಬು, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಹಚರರಿಂದ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ವಾದ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದೆ. ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆವೆ ಕಿಶೋರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಾಕುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಅಜಿತ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅಜಿತ್ ಬಾಬು ಎದೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಇರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿರಂಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡನು. ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಚಾಕು ಇರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ಅಜಿತ್ ಬಾಬು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
