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Kolkata: ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಗೋದಾಮು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿತ; 5 ಮಂದಿ ಸಾವು, 50 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರದಾಟ

ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ (Kolkata) ತರತಲಾ ಸಾರಿಗೆ ಡಿಪೋ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು (Warehouse Shed Collapse) ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಣಾಮ 5 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 24, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:51 PM IST
Kolkata: ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಗೋದಾಮು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿತ; 5 ಮಂದಿ ಸಾವು, 50 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರದಾಟ

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Prajwal B

Prajwal B

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