Unheard Love Story: ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿಯ ಪತಿ ಯಾರು? ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ..!

ಕಿರಣ್ ಬೇಡ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಐಪಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂದಿಗೂ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು ಐಪಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಲು ತಡವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.ಇದಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪುದುಚೇರಿಯ 24 ನೇ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ 2007 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯೂರೋದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರವೂ, ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೆಡೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ಯಾಗವಿದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಅವರ ದಿವಂಗತ ಪತಿ ಬ್ರಿಜ್ ಬೇಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯದ ಕಾರಣ ಅವರ ಮಧ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದವು. ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಅನ್ಯಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರೇಮ ಕಹಾನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಕಿರಣ್ ಬೇಡ- ಬ್ರಿಜ್ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.ಬ್ರಿಜ್ ಬೇಡಿ ಅವರು 1971 ರಲ್ಲಿ ಅಮೃತಸರದ ಖಾಲ್ಸಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಲಾನ್ ಟೆನಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಟೆನಿಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಪೆಶಾವೇರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ತದನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು.

"ಅದು 1971. ನಾನು ಅಮೃತಸರದ ಖಾಲ್ಸಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮತ್ತು ಲಾನ್ ಟೆನಿಸ್ ಕಲಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಆಟವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನವೂ ನಾನು ಟೆನಿಸ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ.1971 ರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಚಂಡೀಗಢದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಳು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವಳ ತಂದೆ ಅವಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಅವಳು ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಳು. ನಾವು ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆವು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೆನಿಸ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದೆವು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಬ್ರಿಜ್ ಬೇಡಿ ಅವರು ಆಗಲೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬ್ರಿಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಳ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹುಡುಗಿಯ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರ್ಶವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಿಜ್ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡರು. ಆಗಲೇ ಅವರು ಕಿರಣ್‌ ಬೇಡಿ ಅವರ ಚುರುಕಾದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.ಈ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಆಕೆ ಬಿಜ್ರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಡನನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು.ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1972 ರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಪೆಶಾವೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಜ್ ಬೇಡಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು.

ಪತ್ನಿ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ಶೂಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಜ್ ಬೇಡಿ..!

ಬ್ರಿಜ್ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಬ್ರಿಜ್ ಬೇಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಬೆಂಬಲಿಗ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಶೂಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಳು ದಣಿದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪತಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಜ್ ಬೇಡಿ.

