ಭೋಪಾಲ್: ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ (MoHFW), ಯುನಿಸೆಫ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (NIMHANS) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿಶೋರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (RKSK) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ‘ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ’(I Support My Friends) ಎಂಬ ಹೊಸ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ-ಯುವ ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಯುನಿಸೆಫ್-ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್‌ಓ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, NIMHANS ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿಯು ‘ನೋಡಿ, ಕೇಳಿ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ’ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಬೆಂಬಲ ಸಂವಾದ, ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸನ್ನಿವೇಶ-ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯು ಕಿಶೋರರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಶಿವಾಜಿ ಪಟೇಲ್, “ಯುವಕರು ಇಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೇಳುವ, ಬೆಂಬಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ನೀತಿಯ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"To strengthen the support for growing mental health needs of young people, the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), in collaboration with UNICEF and the National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS), released a national fact sheet on adolescent and… pic.twitter.com/RgD3jLdvzB

