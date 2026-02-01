English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • Union Budget 2026: 2047ರ ‘ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ’ಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ..!

Union Budget 2026: 2047ರ ‘ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ’ಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ..!

ಕೃಷಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 'ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತಾರಾ' ಎಐ ಸಾಧನ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 500 ಹೊಸ ಜಲಾಶಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 1, 2026, 11:47 PM IST
  • ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬೂಸ್ಟ್
  • ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದತ್ತ ನವ ಭಾರತದ ಹೆಜ್ಜೆ
  • ರೈತನ ಕೈಗೆ 'ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತಾರಾ' AI ಸಾಧನ

Trending Photos

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌..‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆನೆಬಲ!
camera icon6
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌..‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆನೆಬಲ!
30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವನ ಪವಾಡ! 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon8
shani gochar 2025 effects
30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವನ ಪವಾಡ! 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ಗುರು-ಶುಕ್ರರಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ
camera icon6
Navpancham yoga
ಗುರು-ಶುಕ್ರರಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ
Budget 2026: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ! ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಕಡಿವಾಣ? ಖರೀದಿಸುವ ನಿಯಮವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!
camera icon7
Gold price
Budget 2026: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ! ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಕಡಿವಾಣ? ಖರೀದಿಸುವ ನಿಯಮವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!
Union Budget 2026: 2047ರ ‘ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ’ಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ..!

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ರೈತರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡುತ್ತಲೇ, ಅತ್ತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಬಜೆಟ್, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದೆ.ಸಾರಿಗೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ 12.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಅನುದಾನ, ರೈತನ ಕೈಗೆ 'ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತಾರಾ' ಎಂಬ AI ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾರುಪತ್ಯ ಮೆರೆಯುವ 'ಮಿಷನ್ 2.0', ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಬಜೆಟ್‌ನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರಗಳ ಅಂತರ ಕುಗ್ಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶಾಕ್..! ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ನೀಡದ 68,000 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ತಡೆಹಿಡಿದ ಸರ್ಕಾರ..!

ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ 

ದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಲು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುದಾನದಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ 7 ಹೊಸ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ತೆಂಗು, ಗೇರು, ಗಂಧದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್

ಅನ್ನದಾತನ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಹೈಟೆಕ್' ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 'ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತಾರಾ' ಎಐ ಸಾಧನ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 500 ಹೊಸ ಜಲಾಶಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ತೆಂಗು, ಗೇರು ಮತ್ತು ಗಂಧದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಖಾದಿ-ಕರಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉತ್ತೇಜನದ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾರೀ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 3 ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: U19 World Cup 2026: ಪಾಕ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ಐದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ 'ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್' ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ತರಲು 'ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ 2.0' ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇ-ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಖನಿಜ ಕಾರಿಡಾರ್' ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರವಲ್ಲ, 2047ರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಹಾಕಿರುವ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

About the Author
budget 2026 live updatesBudget Highlightsbudget 2026 highlightsBudget Updates 2026budget live 2026

Trending News