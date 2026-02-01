English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Union Budget 2026: ಚುನಾವಣಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ‘ಬಂಪರ್ ಆಫರ್’..!

ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡಲು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್' ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 1, 2026, 10:56 PM IST
  • ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಬಿಗ್ ಬೂಸ್ಟ್' ನೀಡಲಾಗಿದೆ
  • 4 ಸಾವಿರ ಇ-ಬಸ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
  • ಚೆನ್ನೈ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲ್ವೇ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ

Union Budget 2026: ಚುನಾವಣಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ‘ಬಂಪರ್ ಆಫರ್’..!

ನವದೆಹಲಿ: ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಿದೆ.ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budget 2026: ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಮೋದಿ 3.0 ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್‌ನತ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗಬಹುದು?

ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರ..ಅನುದಾನದ ಸುರಿಮಳೆ:

ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡಲು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್' ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಎನ್‌ಡಿಎ ಆಡಳಿತವಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂ, ಪುದುಚೇರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿರುವ ಬಂಗಾಳ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಬಂಪರ್‌ ಅನುದಾನದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ:

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಬಿಗ್ ಬೂಸ್ಟ್' ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾಳದ ಡಂಕನಿಯಿಂದ ಸೂರತ್‌ವರೆಗೆ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಫ್ರೈಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾಪುರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಅಸ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, 4 ಸಾವಿರ ಇ-ಬಸ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇತ್ತ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲ್ವೇ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ:

ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರಗತಿಗೂ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ತೇಜ್‌ಪುರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ 'ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಕೇರಳದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಳಕೆಗೆ 'ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಕಾರಿಡಾರ್' ಹಾಗೂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPF: ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಿದೆ ಬಂಪರ್‌ ಉಡುಗೊರೆ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..

ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಹೂಡಿರುವ ಬಲವಾದ ದಾಳದಂತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತಲೇ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರ ಮನಗೆಲ್ಲಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿಸಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ.ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಆಗುತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

 

About the Author
