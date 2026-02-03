English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಮದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ? ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಶಾಕ್‌!

ಮದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ? ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಶಾಕ್‌!

pan masala tax: ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 3, 2026, 09:50 AM IST
  • ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

ಮದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ? ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಶಾಕ್‌!

pan masala tax: ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿವೆ. 2026–27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯ ಲಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾದ ಈ ಸೆಸ್, ಈಗಿರುವ ಶೇಕಡಾ 40ರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಭಾರ ಶೇಕಡಾ 88ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: School holidays: ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸರ್ಕಾರವು 2,330 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2026–27ರ ಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ **14,000 ಕೋಟಿ ರೂ.**ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಭಾರೀ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಪವನ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಬಾಕು, ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ವಯಸ್ಕ ತಂಬಾಕು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 13.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 77 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸಿಂಘಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲ! ಭಾರತ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ..

ಇನ್ನೂ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

