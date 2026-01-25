Union Budget 2026: ಹಲ್ವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಅಚ್ಚರಿ ರಹಸ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Budget 2026: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕವಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 25, 2026, 02:43 PM IST
  • ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದ ಉದ್ದವೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ
  • ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಬದಲು ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ.

Budget 2026: ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮುಂಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಘೋಷಣೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಬಜೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ಹಲ್ವಾ ಸಮಾರಂಭ. ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾ ತಯಾರಿಸಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಸ್ವತಃ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಾದರೆ, ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರವೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ 1999ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. 2001ರಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಜೆಟ್ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಜೆಟ್ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ವಿಶೇಷ ಬಂಕರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. 1950ರ ಮೊದಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ನಾರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಬಂಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸುಮಾರು 100 ಮಂದಿಯನ್ನು 8ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದ ಉದ್ದವೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳು 400ರಿಂದ 500 ಪುಟಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 1977ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಹಿರುಭಾಯಿ ಎಂ. ಪಟೇಲ್ ಕೇವಲ 800 ಪದಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತ, 2020ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ 2 ಗಂಟೆ 42 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಬದಲು ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ. 1958ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ನಡೆದಿದೆ.

 

