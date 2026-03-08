ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತೆ! ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ..

union government: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನಕರ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಭಾರತದ ಇಂಧನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಸ್ರೇಲಿ-ಅಮೆರಿಕನ್ ದಾಳಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದ 'ಪರಿಪೂರ್ಣ' ತಂತ್ರ!
ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಆಮದು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೆವು. ಈಗ, ಸರ್ಕಾರವು ಇತರ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ತೈಲ ಆಮದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಆಮದುಗಳು ಈಗ ಹಿಂದಿನ 60 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 70 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ (LPG) - LNG ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೆಲೆ 110 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 500 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಈಗ 610 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಳವಳಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮರು-ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಎನ್ಜಿ) ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇರಾನಿನ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಸ್ ಲಫಾನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರಬರಾಜು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕತಾರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ದೇಶವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಸಲು ಹಲವಾರು ಇತರ ದೇಶಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ಎರಡೂ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮೂದ್ ಪೆಶ್ಮೆರ್ಗಾ ಅವರು ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ.