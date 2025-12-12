union minister shivraj patil death: ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ್ನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ..ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿದರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಇಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಲಾತೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಕೂರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರ.. ಲಾತೂರ್ನಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 1935 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಶಾರದಾ ಪಾಟೀಲ್. ಅವರ ತಂದೆ ರೈತರಾಗಿದ್ದರು..ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸತತವಾಗಿ 1980 ರಿಂದ 2004 ರವರೆಗೆ ಏಳು ಬಾರಿ ಲಾತೂರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದರು.ಸದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
