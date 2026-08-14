/ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ದಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಭಯದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? 

Independence Day facts: ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್ ಅವರು 1947 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ದಿನಾಂಕದ ಆಯ್ಕೆಯು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1945 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಪಡೆಗಳು ಮಿತ್ರಪಡೆಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಪಡೆಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್ಗೆ ಈ ದಿನಾಂಕವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಹೌದು.. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಮತ್ತು 15 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆಯಿತು. ಒಂದೆಡೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಸಂಭ್ರಮವಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳ ಭೀಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ : 1947 ರ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಇಂದಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ 22, 1947 ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವಿರುವ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ 'ಜನ ಗಣ ಮನ' ಗೀತೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು 1947 ರಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನವರಿ 24, 1950 ರಂದು ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾರನಾಥದ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದ ಸಿಂಹ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಜನವರಿ 26, 1950 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
'ರಾಡ್ಕ್ಲಿಫ್ ರೇಖೆ' ಮತ್ತು ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಕಹಿ ಸತ್ಯ : ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಹಿ ಸತ್ಯ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಕೀಲ ಸಿರಿಲ್ ರಾಡ್ಕ್ಲಿಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಡ್ಕ್ಲಿಫ್ ಗಡಿ ರೇಖೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 17, 1947 ರಂದು—ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಗಡಿ ರೇಖೆಯು ಕೇವಲ ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೆರೆಯಾಗಿರದೆ, ಗ್ರಾಮಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಬದುಕನ್ನೇ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿತು. ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಆತಂಕ, ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾವು-ನೋವಿನ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.