ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಕೊ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬದ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಕೇಳಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿಯಂತೆ ಧ್ವನಿಸುವ, ಆದರೆ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ 'ವಿಕೊ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ; ಅದೊಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆಯೂ ಅಪ್ಪಟ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ವಿಕೊ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿರುವುದು ಒಂದು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ದಿನಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಕನಸು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ.
1952 ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರದ 55 ವರ್ಷದ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಕೇಶವ್ ವಿಷ್ಣು ಪೆಂಢಾರ್ಕರ್, ವಿದೇಶಿ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ತನ್ನ 10 ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ (ಮುಂಬೈ) ವಲಸೆ ಬಂದ ಅವರು, ಪರೇಲ್ನ ಸಣ್ಣ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು' (VICCO) ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಂಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾಗಿ 'ವಿಕೊ' ಜನ್ಮತಾಳಿತು.
ಕೇಶವ್ ಅವರ ಸೋದರಮಾವ ನೀಡಿದ ಆಯುರ್ವೇದ ಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ 20 ಅಪರೂಪದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 'ವಜ್ರದಂತಿ' ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ನಂತಹ ಸಿಹಿ ರುಚಿಯ ಬಿಳಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದರು. ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ವಿಕೊ ಪುಡಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಂಗಡಿಯವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಪೆಂಢಾರ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಬಾಂಬೆಯ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಉಚಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.
1971 ರಲ್ಲಿ ಕೇಶವ್ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮಗ ಗಜಾನನ್ ಪೆಂಢಾರ್ಕರ್, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆಯುಳ್ಳ 'ವಿಕೊ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್' ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದರು. ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಎಂದರೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹಳದಿ ಕ್ರೀಮ್ ನೋಡಿ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯ 'ಹಲ್ದಿ-ಚಂದನ್' ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಅಂಗಡಿಯವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿ, ಅದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಕಾಂತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಹಳದಿ ಕ್ರೀಮ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
1975 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಕೊ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು 'ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ 105% ಐಷಾರಾಮಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಪೆಂಢಾರ್ಕರ್ ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬ, ತಮ್ಮದು 'ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧ' ಎಂದು ವಾದಿಸಿತು. ಈ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಕೊ ಪರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ, ಅದು ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಸಾರಿತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಿಂಗಲ್ "ವಿಕೊ ಟರ್ಮರಿಕ್, ನಹಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕೇವಲ ಜಾಹೀರಾತಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ವಿಜಯದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
The name sounds British, but it is actually a purely Indian acronym. In 1952, a 55 yr old grocery store owner from Nagpur named Keshav Vishnu Pendharkar decided to shut down his shop, pack up his family of 10 children, & move to Bombay. He wanted to create a chemical-free,…
ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದ 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ VHS ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೊ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಜಾನನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯುಎಸ್, ಯುಕೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುವ ಮುನ್ನ ವಿಕೊ ಜಿಂಗಲ್ ಮೊಳಗತೊಡಗಿತು.
ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಪೆಂಢಾರ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೃಹತ್ ಅಡುಗೆಮನೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಂಬಳವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರೇ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
