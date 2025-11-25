ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ: ನೀವು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ 50GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ (Vi) ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 20GB ಯಿಂದ 50GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಜಿಯೋ ರೂ. 749 ಯೋಜನೆ:
ಈ ಯೋಜನೆಯು 72 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಂಪನಿಯು 20GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತ SMS ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ರೂ. 899 ಯೋಜನೆ:
ಈ ಯೋಜನೆ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕಂಪನಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು 20GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತ SMS ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಜಿಯೋ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಪ್ಲಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 35,100 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ ರೂ. 1749 ಯೋಜನೆ:
ಈ ಯೋಜನೆಯು 180 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 1.5GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 30GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉಚಿತ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತ SMS ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಿಂಜ್ ಆಲ್ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಡಿಲೈಟ್ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ ರೂ. 3499 ಯೋಜನೆ:
ಈ ಯೋಜನೆಯು 365 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 1.5GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 50GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಿಂಜ್ ಆಲ್ ನೈಟ್, ಡೇಟಾ ಡಿಲೈಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉಚಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ ರೂ. 3699 ಯೋಜನೆ:
ಈ ಯೋಜನೆಯು 365 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 1.5GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 50GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ಎರಡು ವೊಡಾಫೋನ್ ಯೋಜನೆಗಳಂತೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಿಂಜ್ ಆಲ್ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಡಿಲೈಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉಚಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.