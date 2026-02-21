ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದಲಿತ ನವ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಸವರ್ಣೀಯರು..!

ತುಮಕೂರು: ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ನವದಂಪತಿಗಳು..ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು, ದೇವರ ಹೇಸರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಬ್ಬೇರಿಸಿತ್ತು..ಮೈ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಬಂತೆಂದ ಆತ ನವ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದ...ಮುಂದೇ ಏನಾಯ್ತೋ ನೀವೆ ನೋಡ್ಕಂಡು ಬನ್ನಿ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ..ಇದಕ್ಕೆ ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿಡಿಯೋ.. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Liquor in Namma Metro: ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ ʼನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊʼ..!
ಹೌದು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆಯ ಗೋಣಿ ತುಮಕೂರಿನ ಅರಸಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ೧೯ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.. ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ವಾಡಿಕೆ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವೇಳೆ ನವದಂಪತಿಗಳ ತಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದಾನೆ.. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಿದ್ದ ಆತ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಬಂದಂತೆ ನಟಿಸಿ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.ಈ ದೃಶ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರವಾದ್ರೂ ಮೊಸರು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ..! ಹಾಳಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ
ದಲಿತರು..ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ..ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದಹ ಗದರಿಸಿದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ನಾಟಕ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ನವ ಜೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.. ತುರುವೇಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದ ದಲಿತ ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಮಾನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ..