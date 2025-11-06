ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ತೊರೆದ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ IES ಟಾಪರ್..!

ದೆಹಲಿಯ ತೀವ್ರ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆ (ಐಇಎಸ್) 2016ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಆಯುಷಿ ಚಂದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯುಷಿ ಅವರ ಪತಿ ಅಕ್ಷತ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಅಕ್ಷತ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ "ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದರು.ಅವರು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆ). ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ." ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯುಷಿ ಚಂದ್ ಯಾರು?
2016ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಐಇಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಯುಷಿ ಚಂದ್, ಆಗಸ್ಟ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ಐಟಿಐ ಆಯೋಗ್)ದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರು.
My wife got UPSC Rank 8th. She was a group A service officer (Indian Economic Service).
Most of her career, she would be in Delhi.
Looking at the pollution situation.
And, our young son, she decided to quit.
Was the decision difficult? Yes (like who leaves a Group A…
— Akshat Shrivastava (@Akshat_World) November 5, 2025
ಆಯುಷಿ ಚಂದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಆಯುಷಿ ಚಂದ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಎಪಿಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ,ಆರ್ಕೆ ಪುರಂನ ಡಿಪಿಎಸ್ನಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿದರು. ನಂತರ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಎ (ಆನರ್ಸ್) ಪದವಿ ಮತ್ತು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಜೆಎನ್ಯು)ದಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.ಈ ಘಟನೆ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.