Middle East Conflict: ಕದನ ವಿರಾಮದ ಮಾತುಕತೆ ನಡುವೆಯೇ ಇದೀಗ, ಅಮೆರಿಕಾ ಸೇನೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕಾ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
Iran-America War: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ (Iran-Israel-America War) ನಿಂತು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ನಡುವೆಯೇ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಘರ್ಷಣೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (Donald Trump), ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಳಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣಾ ತಾಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಳಿ (Strait Of Hormuz) ಇರಾನ್ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾದಗಿ ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಪಡೆಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕದನ ವಿರಾಮ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡುವೆಯೂ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ವಕ್ತಾರ, ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಿಮ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಬದಲಿಗೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಯುಎಸ್ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಇರಾನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ ಗಢ ಗಢ!
ಹೌದು, ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ನ ಹಲವು ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ, ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಸಿರಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ಕ್ ಬಳಿ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ದಾಳಿ ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಭೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇರಾನ್ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಾಗಿದೆ.