ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ.. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ! ಈ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫುಲ್‌ ದುಬಾರಿ..

Dry fruit price hike: ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈಗ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳ ಆಮದು ಸರಪಳಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಭಯವಿದೆ.
ಮುಂಬೈನ ಎಪಿಎಂಸಿ ವಾಶಿ, ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮಸೀದಿ ಬಂದರ್ ಮತ್ತು ಮಲಾಡ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಪ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡ್ರೈ ಪ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿವೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಘಾ ಗಡಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬರುವ ಸರಕುಗಳು ಇರಾನ್ ಮೂಲಕ (ಚಬಹಾರ್ ಬಂದರು) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಡ್ರೈ ಪ್ರೂಟ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಕಾಲು ಕಿಲೋ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಬೇಕರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಮದುವೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಪ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.