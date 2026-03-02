ಭಾರತೀಯರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೂ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ! ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ..

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಮೋಡಗಳು ಕೇವಲ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಯುದ್ಧ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ 'ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು' ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಬಹುಮುಖಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಭಾರತವು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 5-6 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇರಾನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರ. ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ತೈಲ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 80% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು $100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತು-ಆಮದು ವಲಯವು ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು (ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಮೂಲಕ) ಹಡಗುಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.