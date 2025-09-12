50% ಸುಂಕ ಹೇರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ... ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್.! ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರವಾಸದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Donald Trump India Visit 2025: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಇದನ್ನು ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೋರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ಟ್ರಂಪ್ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕವು ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಗೋರ್ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿ "ನಾವು ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ದೂರವಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಒಂದೆಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ವಾಡ್ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ, ರಕ್ಷಣಾ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಭೇಟಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, PSU ರಕ್ಷಣಾ ಷೇರುಗಳು, ಐಟಿ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎಂದರೇನು?
ಕ್ವಾಡ್ (ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಡೈಲಾಗ್) ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ- ಭಾರತ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಭದ್ರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ, ಕಡಲ ಕಾನೂನು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಹಕರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಯು 2017 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಡ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ಕೇವಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗದೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವಾಗಲಿದೆ.