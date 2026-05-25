India-US: ದೆಹಲಿಯ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ, ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ , ತಾನು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸದ್ಯ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
Trump-Modi: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (Donald Trump) ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ, ಭಾರತ, ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ "ಅಮೆರಿಕ ಫಸ್ಟ್" ನೀತಿಯಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಭಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ತಡೆಯಲಾಗದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಹೇರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (Donald Trump-Narendra Modi) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ (ಮೇ 24) ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವೇಳೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಮೋದಿ ಅಭಿಮಾನಿ; ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ 250ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಲೈವ್ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ "I Love India..Big Fan Of PM Modi" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಭಾರತೀಯರು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು "ಶೇ.100" ರಷ್ಟು ನಂಬಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
US ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್ ರುಬಿಯೋ, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ರುಬಿಯೋ ಅವರನ್ನು "ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೆಕ್ರೆಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ 250ನೇ ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಅಂಗವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯುಎಸ್ 2026ರನ್ನು "ಫ್ರೀಡಂ 250" ಅಥವಾ "ಫ್ರೀಡಂ ಇಯರ್" ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್ ಸಂಬಂಧ!
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸದಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ, ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. 2016-2020 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ "ನಮಸ್ತೇ ಟ್ರಂಪ್" ಮತ್ತು "ಹೌಡಿ ಮೋದಿ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರಂಪ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಹೇರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ನಡುವೆ ಮುನಿಸುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂವಹನ ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ಶೇ.25% ಟ್ಯಾರಿಫ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಶೇ.18% ಇಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಬರುತ್ತಿದೆ.