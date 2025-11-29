AI Teacher; ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ AI ಟೀಚರ್‌, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ..!

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಎಐ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟು ಮಾನವನ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ ನಗರದ ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಎಐ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಐ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಎಐ ಟೀಚರ್ನ ಹೆಸರು ಸೋಫಿಯಾ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಈ ಎಐ ಸೋಫಿಯಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಎಐ ಸೋಫಿಯಾಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ ನಗರದ ಶಿವ ಚರಣ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆದಿತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಟೀಚರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿ (Large Language Model (LLM) ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೂ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಕಾರಣವೇನು?
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಎಐ ಟೀಚರ್, ನಾನು ಎಐ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೋಫೀಯಾ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವ ಚರಣ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ODI ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮಾಷೆ.. ಹೇಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್..?
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೋಫಿಯಾಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಆದಿತ್ಯ ಕುಮಾರ್, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಎಐ ಟೀಚರ್, ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಪಠ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.