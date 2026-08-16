/school holiday: ಈ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

school holiday: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಶಾಲಾ ರಜೆಯ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಭೂಕುಸಿತ, ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಶಾಲಾ ರಜೆ ನಾಳೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2026 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ . ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ರಜೆ ಘೋಷಿಸದ ಹೊರತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಚಂಪಾವತ್, ಬಾಗೇಶ್ವರ, ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಮತ್ತು ನೈನಿತಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ . ರಸ್ತೆಗಳು ಅಡಚಣೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾದರೆ ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸೋಮವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಶಾಲಾ ರಜೆ: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ
ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಏಕೀಕೃತ ಆದೇಶವಿಲ್ಲ,ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ . ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಚಂಪಾವತ್, ಬಾಗೇಶ್ವರ್, ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಮತ್ತು ನೈನಿತಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ .ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನವು ಭೂಕುಸಿತ, ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ನದಿಗಳು, ತೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು .
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಶಾಲಾ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ನವೀಕರಣ
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚುವ ಆದೇಶವಿಲ್ಲ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಅಡಚಣೆಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳು ತುರ್ತು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.
ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಕಾಳಜಿಗಳು
ರಾಜ್ಯದ ದುರ್ಬಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಭೂಕುಸಿತಗಳು, ಬಂಡೆಗಳು ಬೀಳುವುದು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ಎತ್ತರದ ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಚಮೋಲಿ, ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ ಮತ್ತು ಪಿಥೋರಗಢ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು , ತೀವ್ರ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಬಹುದು. ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2026, ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ ರಜೆ ಇಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಜೆ ಆದೇಶ ಘೋಷಿಸದ ಹೊರತು ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಚಂಪಾವತ್, ಬಾಗೇಶ್ವರ್, ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಮತ್ತು ನೈನಿತಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ , ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಭೂಕುಸಿತ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು