ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಸೂಪರ್‌ ಆಫರ್.. ಒಂದು ಫುಲ್‌ ಬಾಟಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಚಿತ..! ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೆ..?

Valentine's day 2026 : ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. "ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿ, ಒಂದು ಉಚಿತ" ಎಂಬಂತಹ ಆಫರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜೇಶ್ಕಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರುವಾಡಿಕುಪ್ಪಂ ಪ್ರದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಳು ಕೋಟಿ ಎಟಿಎಂ ದರೋಡೆ ಕೇಸ್! ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯ
ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಬಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡವು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.