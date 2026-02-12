English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಸೂಪರ್‌ ಆಫರ್.. ಒಂದು ಫುಲ್‌ ಬಾಟಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಚಿತ..! ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೆ..?

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಸೂಪರ್‌ ಆಫರ್.. ಒಂದು ಫುಲ್‌ ಬಾಟಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಚಿತ..! ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೆ..?

Valentine's day offers : ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು, ಪಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ "ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿ, ಒಂದು ಉಚಿತ ಆಫರ್‌ಗಳೂ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 12, 2026, 08:49 PM IST
    • ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಆಫರ್‌ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ.
    • ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
    • ಇದರ ನಡುವೆ "ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿ, ಒಂದು ಉಚಿತ ಆಫರ್‌ಗಳೂ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ..

Trending Photos

T20 World Cup 2026: ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ..!
camera icon5
T20 World Cup 2026 Records
T20 World Cup 2026: ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ..!
ಶುಕ್ರ ಶನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಮೈತ್ರಿ: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್..‌ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Shukra Shani Yuti
ಶುಕ್ರ ಶನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಮೈತ್ರಿ: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್..‌ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
T20 World Cup 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌ ಔಟ್‌!
camera icon6
T20 World Cup 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌ ಔಟ್‌!
ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ..! ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ನಗರವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
camera icon5
Richest Actor
ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ..! ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ನಗರವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಸೂಪರ್‌ ಆಫರ್.. ಒಂದು ಫುಲ್‌ ಬಾಟಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಚಿತ..! ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೆ..?

Valentine's day 2026 : ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. "ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿ, ಒಂದು ಉಚಿತ" ಎಂಬಂತಹ ಆಫರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜೇಶ್‌ಕಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರುವಾಡಿಕುಪ್ಪಂ ಪ್ರದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:   ಏಳು ಕೋಟಿ ಎಟಿಎಂ ದರೋಡೆ ಕೇಸ್! ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯ

ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಬಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡವು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Valentine's day offersvalentine's day 2026OffersBest OffersPuducherry tourism

Trending News