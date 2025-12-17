English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

Vande Bharat Loco Pilot Salary : ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಗದ ರೈಲನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲವಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 17, 2025, 08:07 PM IST
  • ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ
  • ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ಚಾಲನಾ ಭತ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಉಚಿತ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ, ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

Vande Bharat Loco Pilot Salary : ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣದ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವೀ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಂತಹ ರೈಲನ್ನು ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ (ALP) ಆಗಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನುಭವ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ (ಪ್ರಯಾಣಿಕ, ಸರಕು, ಮೇಲ್/ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್) ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಲೋಕೋ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ (CLI) ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ. ರೈಲನ್ನು ಓಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣೆ, ಎಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂವಹನ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ: ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ಸ್ವಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ALP ಸಹಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಂಟಿಂಗ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಕು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ದೀರ್ಘ ದೂರದ ಸರಕು ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್/ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ನಂತಹ ವೇಗದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

7ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 19,900 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ ರೂ. 44,000 ರಿಂದ ರೂ. 51,000 ರವರೆಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (TA) ಸೇರಿವೆ.

ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಸಂಬಳವೂ ಕ್ರಮೇಣ ಏರುತ್ತದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೀನಿಯರ್ ALP ಅಥವಾ ಶಂಟಿಂಗ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ರೂ. 28,700 ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸರಕು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ರೂ. 42,300, ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ರೂ. 58,600, ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೀನಿಯರ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಅಥವಾ CLI ರೂ. 78,800 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೆಂಪು ರಸ್ತೆ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇವರ ಮೂಲ ವೇತನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂ. 65,000 ರಿಂದ ರೂ. 85,000 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ CLI ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿದವರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ಚಾಲನಾ ಭತ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಉಚಿತ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ, ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Vande Bharat ExpressLoco Pilot SalaryIndian Railways jobsRailway BenefitsVande Bharat Driver Pay

