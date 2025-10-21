Vande Bharat sleeper: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇದೀಗ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಂತರ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಹೊರಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ಒಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಈ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ದೀರ್ಘ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ರೈಲಿನೊಳಗೆ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಮೃದುವಾದ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೆಳಕು, ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಓದುವ ದೀಪ ಮತ್ತು ಫೊಲ್ಡೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ — ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಓದಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆ ಬೆಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ
ಈ ರೈಲು ಮೂರು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿದೆ — ಪ್ರಥಮ ಎಸಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಎಸಿ, ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಎಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳು (ಬರ್ತ್ಗಳು) ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಬಾಗಿಲುಗಳಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ರೈಲ್ವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ರೈಲು “ಕವಚ್” ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಟಾಕ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆ..? ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಟಿಟಿಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.
ವೇಗದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ರೈಲು ಗರಿಷ್ಠ 160 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಲಿದೆ. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 20–25% ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತ ಈಗ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯದು.