English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಇನ್ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಭಾರತ್‌ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್‌‌, ಐಶಾರಾಮಿ ಬೆಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ

ಇನ್ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಭಾರತ್‌ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್‌‌, ಐಶಾರಾಮಿ ಬೆಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ

Vande Bharat sleeper: ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಒಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಐಶಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಲೀಪರ್‌ ಕೋಚ್‌ಗಳಿರುವ ಹೊಸ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 21, 2025, 11:17 AM IST
  • ವೇಗದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ರೈಲು ಗರಿಷ್ಠ 160 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಲಿದೆ
  • ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್‌ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 20–25% ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಮದುವೆಯಾಗದೇ ತಾಯಿಯಾದ್ರಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌! ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ..
camera icon6
Priyanka Arul Mohan Pregnancy
ಮದುವೆಯಾಗದೇ ತಾಯಿಯಾದ್ರಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌! ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ..
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ!
camera icon7
night
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ!
2026ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಇದು
camera icon7
Horoscoep
2026ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಇದು
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ ಅದೃಷ್ಟ : 88,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ 74 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ! ರಾಜ್ಯದ ಈ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್
camera icon8
BR Shetty
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ ಅದೃಷ್ಟ : 88,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ 74 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ! ರಾಜ್ಯದ ಈ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್
ಇನ್ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಭಾರತ್‌ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್‌‌, ಐಶಾರಾಮಿ ಬೆಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ

Vande Bharat sleeper: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇದೀಗ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ನಂತರ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಹೊರಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ಒಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ದೀರ್ಘ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ರೈಲಿನೊಳಗೆ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್‌ಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಮೃದುವಾದ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೆಳಕು, ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಓದುವ ದೀಪ ಮತ್ತು ಫೊಲ್ಡೇಬಲ್‌ ಟೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ — ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಓದಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸ್ವೀಟ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆ ಬೆಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ

ಈ ರೈಲು ಮೂರು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿದೆ — ಪ್ರಥಮ ಎಸಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಎಸಿ, ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಎಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳು (ಬರ್ತ್‌ಗಳು) ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್‌ ಬಾಗಿಲುಗಳಿವೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ರೈಲ್ವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ರೈಲು “ಕವಚ್” ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಟಾಕ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆ..? ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಟಿಟಿಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.

ವೇಗದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ರೈಲು ಗರಿಷ್ಠ 160 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಲಿದೆ. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್‌ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 20–25% ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತ ಈಗ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯದು.
 

Vande Bharat SleeperVande Bharat Sleeper TrainVande Bharat Sleeper Train Routevande bharat sleeper train interiorVande Bharat sleeper route

Trending News