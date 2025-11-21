English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಮಿ-ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ.!

ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಮಿ-ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ.!

 ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ಮೂಲಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.    

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 21, 2025, 01:14 PM IST
  • ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ಬರ್ತ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒತ್ತಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಎಸಿ ಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಬೆಂಕಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ ದೋಷ ಪತ್ತೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.

Trending Photos

ಇದೊಂದು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ! ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡಾ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು !
camera icon8
kidney
ಇದೊಂದು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ! ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡಾ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು !
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
camera icon5
Venus transit in Capricorn
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
ಇನ್ನೂ ಮೋದಿ ಕಿಸಾನ್‌ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ..? ರೈತರೇ ತಡಮಾಡಬೇಡಿ.. ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
camera icon7
PM Kisan Nidhi
ಇನ್ನೂ ಮೋದಿ ಕಿಸಾನ್‌ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ..? ರೈತರೇ ತಡಮಾಡಬೇಡಿ.. ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂತಸ
camera icon5
Gold price
ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂತಸ
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಮಿ-ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ.!
file photo

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಮಿ-ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮೊದಲ ರೈಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.'ನಾವು ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.ಉತ್ತಮ ರೈಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RBI ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು : ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ?

ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ಬರ್ತ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒತ್ತಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎಸಿ ಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಂಕಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ ದೋಷ ಪತ್ತೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಿಸಿಟಿವಿಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿ-ನಿರೋಧಕ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ (EN 45545 ಮತ್ತು EN 15227) ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗದ ನಂತರ, ಬೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸನಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.ಎರಡೂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ರೇಕ್‌ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ..! ಸಾಮಾನ್ಯ FD ಬದಲು ಈ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸಿ

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ?

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು, ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ರೈಲನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅದರ ಚಾಲನೆಗೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ರೈಲು ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author
Vande Bharat Sleeper TrainIndian RailwaysAshwini VaishnawVande Bharat Sleepervande bharat sleeper launch

Trending News