/Vande Bharat Sleeper Train: ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಸ್ಲೀಪರ್‌ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 9 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ!

Vande Bharat Sleeper: ದೇಶದ ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯೆಂದರೆ ಅದು "ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್" (Vande Bharat Express) ಯೋಜನೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಾಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಈ ರೈಲುಗಳ ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೇ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೌರಾ ಮತ್ತು ಕಾಮಾಕ್ಯ ನಡುವಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 9 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು (Vande Bharat Sleeper Train) ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳು ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಇಈ ರೈಲುಗಳು ಸೆಮಿ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ!
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಚಿಂತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ, ನವದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು!
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ 9 ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೇವೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮುಂಬೈ - ಬೆಂಗಳೂರು
ದೆಹಲಿ - ಮುಂಬೈ
ಹೌರಾ - ದೆಹಲಿ
ದೆಹಲಿ - ಅಹಮದಾಬಾದ್
ದೆಹಲಿ - ಚೆನ್ನೈ
ದೆಹಲಿ - ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್
ಮುಂಬೈ - ಅಹಮದಾಬಾದ್
ದೆಹಲಿ - ಶ್ರೀನಗರ್
ದೆಹಲಿ - ಪುಣೆ
ಇನ್ನು ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳು 16 ಕೋಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ಕೋಚ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬರ್ಥ್ಗಳಿದ್ದು, ವಿಮಾನದಂತೆಯೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೀಟುಗಳು, ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ವೈಫೈ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿ, ಭದ್ರತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ವಿಶೇಷ ಲಗೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ರೈಲುಗಳು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ 160-180 ಕಿ..ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.