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Vande Bharat Sleeper Train: ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಸ್ಲೀಪರ್‌ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 9 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ!

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್‌ ರೈಲಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೌರಾ ಮತ್ತು ಕಾಮಾಕ್ಯ ನಡುವಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 9 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಸ್ಲೀಪರ್‌ ರೈಲುಗಳನ್ನು (Vande Bharat Sleeper Train) ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 19, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:57 PM IST
Vande Bharat Sleeper Train: ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಸ್ಲೀಪರ್‌ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 9 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ!

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Prajwal B

Prajwal B

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ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಸ್ಲೀಪರ್‌ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 9 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ!
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