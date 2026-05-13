Vande Bharat Express ticket : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ರೈಲು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಊಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಈ ರೈಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೈಲಿನ ಒಳಗೆ 750 ರೂ. ಸೀಟ್ ಕೇವಲ 380 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
Vande Bharat Train ticket booking : ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ಲಕ್ನೋ (ಗೋಮತಿನಗರ) ಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22345) ನಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ವಾರಣಾಸಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಮೂವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಟಿಟಿಇ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಮಾರ್ಗದ ಅಧಿಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಸುಮಾರು 750 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ, ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿಟಿಇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಚೌಕಾಶಿ ನಡೆಸಿ, ತಲಾ 380 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಸೀಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ : ಟಿಟಿಇ ನೀಡಿದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ 'ಬಂಪರ್ ಆಫರ್' ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು, ಇಡೀ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 'X' (ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, "ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 750 ರೂ., ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಇ ಸಾಹೇಬರು ಕೇವಲ 380 ರೂ.ಗೆ ಸೀಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ : ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ, ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಯಿತು. ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ದಾನಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಆರ್ಎಂ (DRM) ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ಸದರಿ ನೌಕರನ ವರ್ತನೆಯು ಗಂಭೀರವಾದ ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ನೌಕರನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
वंदे भारत का टिकट 750 का है
लेकिन TTE साहब 380 में मैनेज कर दे रहे हैं
लेकिन इस आदमी को फिर भी वीडियो बना के वायरल करना है,
अगर TTE साहब की शाम की सब्ज़ी और पेट्रोल का जुगाड़ कर रहे थे तो इसमें क्या ही हो गया?? pic.twitter.com/vMwh62viML
— खुरपेंच (@khurpenchh) May 12, 2026
ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ : ಈ ಘಟನೆಯು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ "ಟಿಟಿಇ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಬಹುತೇಕರು ಇಲಾಖೆಯ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇಂತಹ ಹೈಟೆಕ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಜನರೂ ಸಹ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ..