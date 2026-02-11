English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ! ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೇನು?

Vande Mataram: ವಂದೇ ಮಾತರಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 11, 2026, 12:00 PM IST
  • ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ
  • ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾರಿ

ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ! ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೇನು?

Vande Mataram: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ ‘ವಂದೇ ಮಾತರಂ’ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಆರು ಚರಣಗಳ, 3 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನುಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಾವಳಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ರಚಿಸಿದ ‘ವಂದೇ ಮಾತರಂ’ ಹಾಡು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಹಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ‘ಜನ ಗಣ ಮನ’ಗೆ ಇರುವಂತೆ ಇದೀಗ ವಂದೇ ಮಾತರಂನಿಗೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Bomb threat: ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಖಲಿಸ್ತಾನ್‌ ಮಾಡೊದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ..ದೆಹಲಿಯ 9 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ!

ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಅಧಿಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನುಡಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಾಗ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್‌ಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗವೂ ಈ ಗೀತೆ ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರವೂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನುಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತೆ, ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಅಧಿಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನುಡಿಸುವಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಸುದ್ದಿಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ! ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ನಗರ ಇದು

ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ‘ಜನ ಗಣ ಮನ’ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ ‘ವಂದೇ ಮಾತರಂ’ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡುವ ಅಥವಾ ನುಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನುಡಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಮೊದಲು ಡ್ರಮ್ ನುಡಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ತರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
 

