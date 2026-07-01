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ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದಿನಿಂದ 'VB-G RAM-G' ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ: 125 ದಿನ ಕೆಲಸ.. ದಿನಗೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ

VB-G RAM-G updates : ಕೆಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿರುವ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ VB-G RAM-G ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 01, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:11 AM IST
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದಿನಿಂದ 'VB-G RAM-G' ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ: 125 ದಿನ ಕೆಲಸ.. ದಿನಗೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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