ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದಿನಿಂದ 'VB-G RAM-G' ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ: 125 ದಿನ ಕೆಲಸ.. ದಿನಗೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ

VB-G RAM-G act : ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ (MNREGA) ಬದಲಿಗೆ, ಇಂದಿನಿಂದ (ಜುಲೈ 1) ದೇಶಾದ್ಯಂತ "ವಿಕ್ಷಿತ ಭಾರತ್ - ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಿಷನ್ ಖಾತರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 2025' (VB-G RAM-G) ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ದರಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
125 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ : ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ 100 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಈಗ 125 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ದಿನಗೂಲಿಯನ್ನು ₹298.8 ರಿಂದ ₹327.4 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ₹28.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇತನವು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ₹300 ಗಳ ಹೊಸ ಮಧ್ಯಂತರ ಮೂಲ ವೇತನ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 21 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಈ ಮೂಲ ದರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯವಾರು ವೇತನದ ವಿವರಗಳು : ಈ ಹಿಂದೆ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಚನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನವು ಶೇಕಡಾ 15 ರಿಂದ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 24.5 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ವೇತನದ ವಿವರಗಳು
ಹರಿಯಾಣ: ₹409
ಗೋವಾ: ₹406
ಕೇರಳ: ₹401
ಸಿಕ್ಕಿಂ (ಎತ್ತರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು): ₹450
₹95,692 ಕೋಟಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂಚಿಕೆ : ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಸಿಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ₹95,692.31 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 29 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 24 ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ 'VB-G RAM-G' ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ.
ಹಳೆಯ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ : ಹೊಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವವರೆಗೆ, ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಹಳೆಯ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೇ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ..
ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ, ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, "ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಒಂದು ದಿನವೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮೃದ್ಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ 'ವಿಕ್ಷಿತ ಭಾರತ' ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ VB-G RAM-G ಕಾಯ್ದೆಯು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ." ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.