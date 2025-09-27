ರಫ್ತು ಸುಂಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೇ ತಡ ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆಯತ್ತ ಭಾರತ! ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಮಹತ್ತರ ಇಳಿಕೆ

vegetable oil imports India : ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಿಂದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯ ಖರೀದಿ
ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ಸುಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಭಾರೀ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ $1,100 ರಿಂದ $1,120 ನಡುವೆ ಇತ್ತು (ವೆಚ್ಚ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ಸೇರಿ). ವಿತರಕರು ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಸುಮಾರು $50ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮ.. ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ನೆರವು
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತನ್ನ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಕರೆನ್ಸಿ ಪೆಸೊ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ರಫ್ತು ಸುಂಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ಮಾರಾಟ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ತನ್ನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದೆ.
ಭಾರತದ ಆಮದು ಸ್ಥಿತಿ
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಆಮದುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಆಮದು 25.27% ಇಳಿದು ಕೇವಲ 3.67 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು – ಇದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ.
ಭಾರತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಆಮದು 4.7% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1.62 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಆಗಿತ್ತು – ಇದು ಜುಲೈ 2024 ನಂತರದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಬೇಡಿಕೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖಾದ್ಯ ತೈಲದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.