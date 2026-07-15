/Nand Kishore Goenka: ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನರಾದ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ!

ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ (Essel Group) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ನಂದ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ (96) ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗಡೆ ನೀಡಿರುವ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಇಂದು (ಜುಲೈ 15)ರ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ರೋಗಾ ಧಾಮದ "ಗೋಯೆಂಕಾ ಉದ್ಯಾನವನ"ದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನರಾದರು.
ಜುಲೈ 13, ಸೋಮವಾರದಂದು ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ (Nand Kishore Goenka) ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಮರೀನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ವಸಂತ್ ಸಾಗರ್ನ ಎ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹಿಸಾರ್ನ ಅಗ್ರೋಹ ಧಾಮದಲ್ಲಿ (Agroha Dham) ಅವರ ಅಂತಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 1930 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟವರು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (RSS) ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವ, ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದಲೇ ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರು ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹರಿಯಾಣದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಾ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಹರಿಯಾಣ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ರಣಬೀರ್ ಗಂಗ್ವಾ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಸುಭಾಷ್ ಬರಾಲಾ, ಶಾಸಕ ವಿನೋದ್ ಭಯಾನ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕಮಲ್ ಗುಪ್ತಾ, ಆದಂಪುರ ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನೌಹರ್ ಶಾಸಕ ಅಮಿತ್ ಚಾಚನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಅಗ್ರೋಹ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಹಿಸಾರ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಗ್ರೋಹ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾಗರವೇ ನೆರೆದಿತ್ತು.
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ಅಗ್ರೋಹಾ ಧಾಮ್ನ ಇತಿಹಾಸ
ಅಗ್ರೋಹಾ ಧಾಮ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಅಗ್ರೋಹಾ ಧಾಮ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಾಗಿ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಗ್ರೋಹಾ ಧಾಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿತು.