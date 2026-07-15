Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Nand Kishore Goenka: ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನರಾದ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ!

Nand Kishore Goenka: ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನರಾದ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ!

ಜುಲೈ 13, ಸೋಮವಾರದಂದು ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಮರೀನ್ ಡ್ರೈವ್‌ನ ವಸಂತ್ ಸಾಗರ್‌ನ ಎ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹಿಸಾರ್‌ನ ಅಗ್ರೋಹ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 15, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:26 PM IST
Nand Kishore Goenka: ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನರಾದ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ!
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ತಬಾಹಿ ಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನ ಹೊಸ ಹಾಡು!.. Thabahi ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾ?
Toxic movie1 hr ago
2
Guest Lecturer Maternity Leave1 hr ago
3
Belagavi Multi Crore Financial Fraud1 hr ago
4
Chennai Metro new rule1 hr ago
5
Covid-191 hr ago