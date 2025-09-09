English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇನಾ?

Vice President: ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ, ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 9, 2025, 12:15 PM IST
  • ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆ.
  • ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆಯಾದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇನಾ?

Vice President: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು, 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕು.

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆಯಾದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವುದು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಸೂದೆಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಮತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ.!! ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ವೈರಲ್... TTDಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. 

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು
ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಾಸಿಕ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇತನವನ್ನು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರ/ಅವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಂದೇ ಭಾರತ್‌ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು..? ಕೊಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈ ಇಲಾಖೆ ಒಡೆತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ..?

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕು. ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಲಿದೆ. 

ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ವಿಮಾನ, ರೈಲು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸುಲರ್ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಏಮ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Kerala CM Bomb Threat: ಸಿಎಂ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ..ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ!! ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ ಕಿರಾತಕ ಯಾರು?

ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ದೈನಂದಿನ ಭತ್ಯೆ, ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಮಾಸಿಕ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭದ್ರತೆಯಾದ Z+ ವರ್ಗವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ NSG, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು CISF ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬುದ್ದಿಗೊಂದು ಗುದ್ದು : ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ 8 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ನೀವೇ ಬುದ್ದಿವಂತರು !

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಪರವಾಗಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪರವಾಗಿ ಪಿ. ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ. 

