ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇನಾ?

Vice President: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು, 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕು.
ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆಯಾದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವುದು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಸೂದೆಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಮತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು
ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಾಸಿಕ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇತನವನ್ನು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರ/ಅವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕು. ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಲಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ವಿಮಾನ, ರೈಲು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸುಲರ್ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಏಮ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ದೈನಂದಿನ ಭತ್ಯೆ, ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಮಾಸಿಕ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭದ್ರತೆಯಾದ Z+ ವರ್ಗವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ NSG, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು CISF ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್ಡಿಎ) ಪರವಾಗಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪರವಾಗಿ ಪಿ. ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ.