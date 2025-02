Viral Photo: ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವೀರಾ?  

ಮಹಾಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಜನರ ಗುಂಪು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಕಡೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ, ಸರಳ ನೋಟ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಂತೆ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್.

ಡಾ. ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥರ ಸಾಧನೆಗಳು:

ಡಾ. ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೋ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ರ ಯಶಸ್ವಿ ಮೃದು ಇಳಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ-L1 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇರಿವೆ.ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ.

ಮಹಾಕುಂಭಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಎರಡು ಫೋಟೋ ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಾಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಹಾಕುಂಭದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ''ಮಹಾಕುಂಭವು ಮಾನವೀಯತೆಯು ವಿಶ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅಮೃತವಾದ ಅಮೃತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು.' ಸಾಧುಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಆನಂದದಾಯಕ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Maha Kumbh was experienced as the humanity’s search for the connection to the universe and have the ‘Amrut’, the nectar of life. I had a blissful snan at the Triveni Sangam in the company of Sadhus.#SomanathSpeak pic.twitter.com/U7lzaGRIU5

